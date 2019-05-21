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    Мер Ужгорода заявив, що йде у партію одіозних Кернеса і Труханова

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    <span>Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв&nbsp;</span> - Мер Ужгорода заявив, що йде у партію одіозних Кернеса і Труханова
    Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв 
    Фото: 0312.ua

    Богдан Андріїв , як і мер Харкова Геннадій Кернес, вважає, що в парламенті мусить бути сильне представництво місцевого самоврядування

    Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв  вирішив долучитися до команди політичної сили, яку найближчим часом спільно з мером Одеси буде розбудовувати міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це він написав у Facebook.

    «Я, як і мер Харкова, вважаю, що в парламенті мусить бути сильне представництво місцевого самоврядування. А народними депутатами мають обиратися фахівці, які знають проблеми на місцях та вміють їх вирішувати», - зазначив він.

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    На його думку, у команді партії «Відродження» багато досвідчених людей.

    «Від самого початку політична сила створювала свою структуру «знизу догори», враховуючи потреби місцевого самоврядування, організовуючи партійні осередки в регіонах. Вважаю, що саме на таких засадах може базуватися сильна парламентська партія, яка буде залежати не від прізвища одного лідера, а від якості роботи її представників. І це стане найкращим стимулом для того, щоб працювати на результат», - підсумував Андріїв.

    Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов створюють спільну партію базі «Відродження» для участі в парламентських виборах. До нової партії, з гаслом — «Довіряй справам!», увійдуть зокрема мери Ужгорода, Артемівська, Вознесенська.

    Офіційно про створення «партії мерів» планують оголосити в кінці травня — на початку червня.

    До нової партії мають приєднатися депутати з «Відродження» у повному обсязі та мажоритарники з «Волі народу» та «Нашого краю».

    Не виключають мери й об'єднання з «Опозиціним блоком».

    Також, про створення партії згодом повідомив у Facebook сам Генадій Кернес. «Так, підтверджую - ми, з мером Одеси Геннадієм Трухановим дійсно поведемо в новий Парламент партію. Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити», - додав очільник Харкова.

    Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

    В Раді ще в кінці 2017 року був проголосований в першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), але до нього було подано 4400 правок, і немає шансів, що депутати його розглянуть.

    Нагадаємо, згідно останнього опитування, яке провели центр «Соціальний моніторинг», Інститут соціальних досліджень ім.Яременка і група «Рейтинг», Радикальна партія, «Самопоміч» і Опоблок набирають менше 5% і не проходять в Верховну Раду.

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