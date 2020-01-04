Брали гроші і зникали. У столиці судитимуть квартирних аферисток, які ошукали понад півсотні людей



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До поліції із заявами звернулося майже 50 громадян, які постраждали внаслідок дій аферисток

Коли потерпілі намагалися знайти шахраїв у офісі, ті викликали охорону та навіть використовували проти людей газові балончики

Київською місцевою прокуратурою №6 скеровано суду обвинувальний акт відносно двох жінок 25 та 34 років, які під приводом здачі в оренду житла шляхом обману заволодівали грошовими коштами громадян. Про це повідомляє пресслужба прокуратури столиці.

«До поліції із заявами звернулося майже 50 громадян, які постраждали внаслідок дій аферисток. Всі постраждалі розповідали, що знаходили вигідні пропозиції щодо оренди житла у м. Києві на різних веб-сайтах. Після підписання «інформаційного договору» вони платили гроші, в середньому від 10 до 15 тис. грн за перший та останній місяць оренди, однак, коли приїжджали за адресами, потрапити до житла не могли», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що на мобільні телефони шахрайки не відповідали, а коли потерпілі намагалися знайти їх у офісі, аферистки викликали власну охорону та навіть використовували проти людей газові балончики.

«У ході досудового розслідування встановлено, що кримінальними правопорушеннями потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму понад півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт відносно жінок за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, направлено до Печерського районного суду м. Києва», - зазначили у прокуратурі.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі півмільйона гривень. За наслідками судового розгляду ці кошти можуть бути звернені для відшкодування завданої потерпілим шкоди.