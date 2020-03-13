У трьох пасажирів рейсу з Мілану коронавірус не виявлено, - МОЗ



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У трьох пасажирів рейсу Мілан-Київ коронавірус не виявлено

Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ

МОЗ України повідомило, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди.

Кожному пасажиру буде надано інструкцію щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19.

В разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

«Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції», - про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу».

Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.