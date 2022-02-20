Британія створила центр боротьби з російською дезінформацією

Глава МЗС Великої Британії оголосила про створення центру боротьби з дезінформацією Росії

Центр використовуватиме досвід уряду Британії для викриття російської дезінформації

У Великій Британії створено центр урядової інформації щодо ситуації навколо України, заявила міністр закордонних справ країни Ліз Трасс, пише Daily Mail.

Трасс зазначила, що відомство візьметься за боротьбу з російською дезінформацією.

Центр використовуватиме досвід уряду для викриття дезінформації та спростування хибних історій. Подібний підрозділ із часів холодної війни діятиме вперше.

«Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень», – звинуватила Трасс Москву.

При цьому з початку лютого в Лондоні виявили 40 випадків публікації неправдивих відомостей Москвою.

У роботі нового центру залучать експертів із різних міністерств.

За словами Трасс, подібна робота велася за часів холодної війни, але потім у Лондоні відмовилися від роботи осередку.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі. До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Також російські бойовики обстрілами пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

Унаслідок обстрілів 19 лютого загинуло двоє українських бійців. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки. Окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

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