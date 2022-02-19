  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі

    Загострення на сході України триває вже третій день поспіль - Бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі
    Загострення на сході України триває вже третій день поспіль
    фото: Reuters

    Окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових

    Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових. Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

    Близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи.

    «Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців», – йдеться у повідомленні.

    У ОТУ «Схід» зазначають, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

    До слова, російські бойовики обстрілами пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

    До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

    Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

    Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

    Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

    Теги: обстріл Facebook озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі