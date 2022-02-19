Бойовики обстріляли з важкої зброї свої позиції на Донбасі

Загострення на сході України триває вже третій день поспіль

Окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових

Російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових. Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи.

«Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців», – йдеться у повідомленні.

У ОТУ «Схід» зазначають, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

До слова, російські бойовики обстрілами пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.