Бойовики на Донбасі пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів

Селідово і весь південь Донеччини фактично залишилися без води

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища

Російські бойовики обстрілами пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Вода Донбасу».

Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу бойовиків, боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

Зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські №1, №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

Наразі співробітники КП «Компанія «Вода Донбасу» обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Водопостачання відновиться після відновлення електропостачання та заповнення водою споруд та магістральних водоводів. А поки що всіх просять запастися водою.

На Південно-Донбаському водогоні востаннє масштабне відключення через обстріли було в 2017 році. Тоді знадобився тривалий ремонт. Надалі відключали хіба що окремі фільтрувальні станції. Як через обстріли, так і через борги.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.