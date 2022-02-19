Росія розповсюджує фейк про розрив снаряду в Ростовській області для війни з Україною

Пропаганда РФ заявила про «снаряд», що розірвався у Ростовській області

Снаряд розірвався у Ростовській області ще 1 серпня 2014 року.

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

У суботу, 19 лютого, РИА Новости заявили з посиланням на джерело в силових органах про «снаряд, що розірвався» на території Тарасівського району Ростовської області, в кілометрі від кордону з Україною.

«Вибух стався о 4:00 за 300 метрів від одного з домоволодінь у станиці Мітякінській», — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про те, що снаряд розірвався у Ростовській області, публікували ще 1 серпня 2014 року.

Колишній народний депутат Борислав Береза зазначає, що це вже більше схоже на ту провокацію, про яку говорили раніше.

«Майнільський інцидент. Тоді СРСР артилерією обстріляв прикордонне радянське село Майніла. Той інцидент став формальним приводом до початку радянсько-фінської війни 1939 року. І схоже, що ці тварюки пішли за тим самим сценарієм. Але це 100-відсоткова брехня. І зараз прокремлівські телеграм-канали вже розганяють брехню, що це ЗСУ. Тож будьте уважні у виборі джерела інформації. Довіряйте лише перевіреним джерелам», — зазначив Береза.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.