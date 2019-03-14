Британський парламент проведе голосування за відтермінування Brexit



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Якщо парламент підтримає угоду до саміту ЄС наступного тижня, то відстрочка можлива до 30 червня

Британські парламентарі у четвер голосуватимуть щодо можливості звернення до ЄС за дозволом відкласти Brexit.

Про це повідомляє BBC.

Голосування відбудеться після того як Палата громад 321 голосом проголосувала проти того, щоб 29 березня країна вийшла зі складу Європейського союзу без угоди з Брюсселем.

У британському уряді заявили, може йтися про короткотермінову відстрочку виходу з ЄС, або ж значно тривалішу. Все залежатиме від того, чи зможуть депутати до 20 березня з третьої спроби підтримати угоду про Brexit, узгоджену з ЄС.

Якщо парламент підтримає угоду до саміту ЄС наступного тижня, то відстрочка можлива до 30 червня.

Однак прем’єрка Тереза Мей попередила, якщо депутати не підтримають угоду, то потрібне буде триваліше відтермінування, а відтак і участь Британії у виборах до Європарламенту у травні.

Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди.

Також 12 березня Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

За це рішення проголосували 391 парламентар, проти висловилися 242 депутатів.