Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фейковими новинами

«Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив представник прем’єр-міністра Великобританії

Представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив про те, що уряд країни має намір створити підрозділ по боротьбі з фейковими новинами. Про це повідомляє Reuters. «Уповноважений підрозділ з питань національної безпеки у сфері комунікацій буде відповідати за боротьбу з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Ми живемо



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«Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив представник прем’єр-міністра Великобританії

Представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив про те, що уряд країни має намір створити підрозділ по боротьбі з фейковими новинами.

Про це повідомляє Reuters.

«Уповноважений підрозділ з питань національної безпеки у сфері комунікацій буде відповідати за боротьбу з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив він.

Поки що не повідомляється про те, як саме підрозділ буде функціонувати або де він буде розташовуватися.

Нагадаємо, у Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам.

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