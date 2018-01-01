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    Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фейковими новинами

    «Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив представник прем’єр-міністра Великобританії
    Представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив про те, що уряд країни має намір створити підрозділ по боротьбі з фейковими новинами. Про це повідомляє Reuters. «Уповноважений підрозділ з питань національної безпеки у сфері комунікацій буде відповідати за боротьбу з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Ми живемо
    • Сьогодні, 03:25
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    «Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив представник прем’єр-міністра Великобританії

    Представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив про те, що уряд країни має намір створити підрозділ по боротьбі з фейковими новинами.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Уповноважений підрозділ з питань національної безпеки у сфері комунікацій буде відповідати за боротьбу з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив він.

    Поки що не повідомляється про те, як саме підрозділ буде функціонувати або де він буде розташовуватися.

    Нагадаємо, у Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам.

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