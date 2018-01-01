Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фейковими новинами
- Сьогодні, 03:25
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«Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив представник прем’єр-міністра Великобританії
Представник прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей заявив про те, що уряд країни має намір створити підрозділ по боротьбі з фейковими новинами.
Про це повідомляє Reuters.
«Уповноважений підрозділ з питань національної безпеки у сфері комунікацій буде відповідати за боротьбу з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Ми живемо в епоху фальшивих новин», - зазначив він.
Поки що не повідомляється про те, як саме підрозділ буде функціонувати або де він буде розташовуватися.
Нагадаємо, у Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам.
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