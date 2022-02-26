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    «Будьте ви прокляті, тварюки!» Голова Держприкордонслужби офіційно звернувся до білоруського колеги

    Звернення завершується словами &laquo;Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!&raquo; - «Будьте ви прокляті, тварюки!» Голова Держприкордонслужби офіційно звернувся до білоруського колеги
    Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!»

    Дейнеко наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.

    Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Про це йдеться у документі, опилюдненому на сторінці Дейнеко у Facebook.

    Очільник Служби також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.

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    «Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінності життя», написав Дейнеко.

    Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».

    Теги: Білорусь Держприкордонслужба війна Україна
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    «Будьте ви прокляті, тварюки!» Голова Держприкордонслужби офіційно звернувся до білоруського колеги