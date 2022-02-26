«Будьте ви прокляті, тварюки!» Голова Держприкордонслужби офіційно звернувся до білоруського колеги
Дейнеко наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.
Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Про це йдеться у документі, опилюдненому на сторінці Дейнеко у Facebook.
Очільник Служби також наголосив, що білоруси на кордоні не достойні називати себе прикордонниками.
«Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінності життя», – написав Дейнеко.
Звернення завершується словами «Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки! С презирством!».