На Харківщині двоє іноземців намагалися незаконно перетнути кордон з Росією



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Прикордонники затримали громадянина Росії і громадянку Молдови

Прикордонники затримали двох іноземців під час спроби незаконно перетнути кордон з Росією в районі села Гоптівка, Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що інформація про можливе незаконне перетинання кордону надійшла від дільничного інспектора прикордонної служби.

«На напрямок можливого порушення кордону був висланий прикордонний наряд. Незабаром прикордонники за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана зазначена ділянка кордону, побачили рух двох невідомих осіб у бік кордону, і вийшли на їх затримання. Згодом військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії і громадянку Молдови», – йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.