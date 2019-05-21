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    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти

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    Сильні зливи і гроза цього разу лютували у Житомирській області&nbsp; - Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти
    Сильні зливи і гроза цього разу лютували у Житомирській області 

    Без світла в області залишились п'ять населених пунктів

    Унаслідок сильної зливи та грози на Житомирщині без світла залишаються 12 населених пунктів у чотирьох районах.

    Про це інформує АТ «Житомиробленерго».

    «У Житомирській області стихія вирувала найбільше в Ємільчинському, Житомирському, Ружинському, Черняхівському районах. Наразі над відновленням електропередачі працюють бригади АТ «Житомиробленерго»», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, без світла залишаються 5 населених пунктів у Ємільчинському районі, 4 – у Ружинському, 2 – у Житомирському та 1 – у Черняхівському.

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    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти
    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти
    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти
    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти
    Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти

    Окрім того, через вечірні зливу і грозу у Житомирі були повалені дерева, обірвані лінії електропередач та затоплені вулиці, що ускладнило рух громадського транспорту, повідомив у Facebook директор комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Євгеній Демчик.

    «Ніч була дуже складною. Через сильний вітер падали дерева та обривалися контактні мережі. Низькополі тролейбуси не могли проїхати затопленими вулицями», - повідомив Демчик.

    За його словами, аварійні служби працювали всю ніч.

    Демчик опублікував виклики, які упродовж вечора та ночі надходили до диспетчера. Найбільше із них повідомляли про повалені дерева та обірвані проводи.

    У ніч із 20 на 21 травня в області ускладнилися погодні умови - регіон накрили грози, зливи та шквальний вітер.

     

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