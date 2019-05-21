Буревій на Житомирщині повалив дерева та обірвав дроти



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Сильні зливи і гроза цього разу лютували у Житомирській області

Без світла в області залишились п'ять населених пунктів

Унаслідок сильної зливи та грози на Житомирщині без світла залишаються 12 населених пунктів у чотирьох районах.

Про це інформує АТ «Житомиробленерго».

«У Житомирській області стихія вирувала найбільше в Ємільчинському, Житомирському, Ружинському, Черняхівському районах. Наразі над відновленням електропередачі працюють бригади АТ «Житомиробленерго»», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, без світла залишаються 5 населених пунктів у Ємільчинському районі, 4 – у Ружинському, 2 – у Житомирському та 1 – у Черняхівському.

Окрім того, через вечірні зливу і грозу у Житомирі були повалені дерева, обірвані лінії електропередач та затоплені вулиці, що ускладнило рух громадського транспорту, повідомив у Facebook директор комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Євгеній Демчик.

«Ніч була дуже складною. Через сильний вітер падали дерева та обривалися контактні мережі. Низькополі тролейбуси не могли проїхати затопленими вулицями», - повідомив Демчик.