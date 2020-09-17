  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині через коронавірус закриті на карантин 25 шкіл

    • Розсилка
    На Київщині через коронавірус закриті на карантин 25 шкіл

    У Київській області на карантин закрито 11 дитячих садків

    Станом на 15 вересня в Київській області було зафіксовано 190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед педагогічних працівників та учнів разом. На самоізоляції знаходиться 90 окремих класів у 57 закладах освіти (2 945 учнів). Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

    Повністю переведено на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких 11,14 тис. учнів:

    • Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї «Престиж» та «Успіх», Застугнянська ЗОШ;
    • Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;
    • Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
    • Фурсівська ОТГ: Пищиківський НВК;
    • Яготинський район: Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;
    • Баришівський район: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
    • Білоцерківський район: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО «Перша гімназія», Білоцерківський приватний НВК «Міцва – 613»;
    • Обухівський район: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;
    • Кагарлицький район: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;
    • Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.

    Від 16 вересня із двотижневої ізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

    Крім того, в області на карантин закрито 11 дитячих садків із 686 діючих. В цих закладах виявили хворими 21 дорослого та 1 дитину. Особи, які контактували з ними проходять ПЛР-тестування.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      166244
    • Хворіють
      88931
    • Одужали
      73913
    • Померли
      3400

    Як повідомлялося, станом на 17 вересня у Київській області зафіксовано 7342 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 16 вересня дозволив роботу шкіл та дитячих садочків у «червоній» зоні. Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.

    школа Київщина навчання карантин дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies