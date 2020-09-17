На Київщині через коронавірус закриті на карантин 25 шкіл



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У Київській області на карантин закрито 11 дитячих садків

Станом на 15 вересня в Київській області було зафіксовано 190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед педагогічних працівників та учнів разом. На самоізоляції знаходиться 90 окремих класів у 57 закладах освіти (2 945 учнів). Про це повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

Повністю переведено на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких 11,14 тис. учнів:

Васильківський район : Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї «Престиж» та «Успіх», Застугнянська ЗОШ;

: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї «Престиж» та «Успіх», Застугнянська ЗОШ; Переяслав-Хмельницький район : Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;

: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ; Баришівська ОТГ : Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Фурсівська ОТГ : Пищиківський НВК;

: Пищиківський НВК; Яготинський район: Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;

Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3; Баришівський район : Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Білоцерківський район : Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО «Перша гімназія», Білоцерківський приватний НВК «Міцва – 613»;

: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО «Перша гімназія», Білоцерківський приватний НВК «Міцва – 613»; Обухівський район : Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;

: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.; Кагарлицький район : Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;

: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.; Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.

Від 16 вересня із двотижневої ізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

Крім того, в області на карантин закрито 11 дитячих садків із 686 діючих. В цих закладах виявили хворими 21 дорослого та 1 дитину. Особи, які контактували з ними проходять ПЛР-тестування.

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Як повідомлялося, станом на 17 вересня у Київській області зафіксовано 7342 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 16 вересня дозволив роботу шкіл та дитячих садочків у «червоній» зоні. Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.