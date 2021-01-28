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    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)

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    Нині працює 376 одиниць спецтехніки - Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Нині працює 376 одиниць спецтехніки
    Фото: Київавтодор

    Дорожники збільшили кількість спецтехніки на вулицях Києва

    Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Триває й обробка тротуарів і доріг протиожеледними засобами.

    Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Нині працює 376 одиниць спецтехніки. Використовуються й новітні спецмашини, які придбали наприкінці минулого року. «Загалом маємо 586 одиниць спецтехніки. З них – 461 основної», - зазначив Київавтодор.

    Наразі збільшено кількість бригад з ручного прибирання до 73. 524 працівники очищають і обробляють зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи.

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    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)
    Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)

    За прогнозами синоптиків, опади триватимуть до вечора 29 січня.

    Дорожники закликають водіїв бути обачними й не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

    Як повідомлялося, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи. 

    28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий

    У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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