Для розчищення Києва від снігу на дороги вийшла новітня спецтехніка (фото)

Дорожники збільшили кількість спецтехніки на вулицях Києва

Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Триває й обробка тротуарів і доріг протиожеледними засобами.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Нині працює 376 одиниць спецтехніки. Використовуються й новітні спецмашини, які придбали наприкінці минулого року. «Загалом маємо 586 одиниць спецтехніки. З них – 461 основної», - зазначив Київавтодор.

Наразі збільшено кількість бригад з ручного прибирання до 73. 524 працівники очищають і обробляють зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи.

За прогнозами синоптиків, опади триватимуть до вечора 29 січня.

Дорожники закликають водіїв бути обачними й не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

Як повідомлялося, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи.

28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.