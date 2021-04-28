«Ми не дали задній хід». Лавров обурений, що Росію звинуватили в скупченні військ на кордоні з Україною

Очільник МЗС РФ стверджує, що російські війська не відступили, а просто завершилися навчання

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у інтерв’ю РИА Новости пояснив відведення російських військ від кордону з Україною завершенням навчань.

«Якщо говорити про останні події, коли ми відверто оголосили, що проводимо навчання Південного і Західного військових округів Російської Федерації, нічого не приховуючи, на своїй території провели двотижневі заходи, ви пам'ятаєте, які крики стояли, що Росія висуває війська до кордону України. Сама термінологія: ми говоримо: навчання Південного і Західного округів, вони кажуть: Росія розгортає військові частини на кордоні з Україною. А потім, коли навчання закінчилися і ми оголосили про це, звідти почали лунати такі зловтішні вигуки, з західної сторони: ось, Росія була змушена піти назад, Росія відступила», – сказав голова російського МЗС.

На думку Лаврова, порушуючи тему відступу російських військ Захід намагається пропагувати своє вирішальне слово та місце в сучасних міжнародних відносинах.

«До речі, приблизно з тієї ж опери, що і ситуація з «сімкою» – коли вони кожен раз, зустрічаючись, кажуть: "Ми не будемо кликати Росію назад в «сімку». Господи, ми багато разів говорили, що ми туди більше не підемо ніколи. Цієї «вісімки» вже не буде, це – вчорашній день», – вважає російський міністр.

Нагадаємо, очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.