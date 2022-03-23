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    Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО

    Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО
    фото з відкритих джерел

    «Війна нищить Україну. Але війна також руйнує майбутнє Путіна в Росії», – Шольц

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив відправлення в Україну миротворчої місії НАТО та виступив проти закриття неба. Він запевнив Київ у підтримці, але наголосив, що «Альянс не стане учасником війни». Про це він сказав у середу, 23 березня, під час дебатів у Бундестазі.

    «Зрозуміло, я чую голоси тих, хто потребує безпольотної зони чи миротворчих сил НАТО в Україні. Як би це не було важко, ми на це не підемо», – сказав Шольц.

    Також глава німецького уряду заявив, що в короткостроковій перспективі не бачить можливості обійтися без поставок енергетичної сировини з Росії. За його словами, Німеччина хоче в довгостроковій перспективі припинити свою залежність від російських нафти, газу та вугілля.

    «Але робити це з дня на день означало б занурити нашу країну та всю Європу в рецесію», – попередив Шольц.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. На його думку, найефективнішим буде ембарго на російські нафту й газ.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна путін Україна уряд окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Німеччина виступила проти закриття неба над Україною та відправки миротворців НАТО