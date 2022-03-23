Арестович розповів про «шалене небо» для окупантів

За минулу добу українські Збройні сили завдали потужного удару по російських окупантах у небі

Радник президента України Олексій Арестович підсумував події на фронтах російсько-української війни за минулу добу. Відеобрифінг Арестовича був опублікований на Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Головним успіхом минулої доби радник глави держави назвав перемогу в повітрі – «шалене небо, шалене пекло, які влаштували ворогу українські захисники». Так, 22 березня українські війська збили 6 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників і 5 крилатих ракет.

На цей момент Україна знищила уже 105 російських літаків. «Це понад п’ять авіаційних полків, або окрема повітряна армія», – пояснив масштаби ворожих втрат Арестович.

Радник президента нагадав, що кілька днів ворожі літаки взагалі не літали над територією України (винятком стали тільки зона ООС та Маріуполь, де українська ППО зазнала пошкоджень), а після затишшя вирішили побомбити мирні українські міста – що завершилося для них прогнозованою поразкою.

Протягом доби ситуація на фронтах суттєво не змінилися, ідуть тактичні бої. Особливо серйозні бої тривають під Маріуполем, де український снайпер знищив командира 810-ї бригади морської піхоти ворога. «Це п’ята втрата рівня командира полку і вище під Маріуполем», – нагадав Олексій Арестович.

Це, за його словами, демонструє, по-перше, жорстокість боїв на підступах до міста, по-друге, винятковий професіоналізм захисників українського міста.

Щодо інших гарячих точок війни, радник Зеленського розповів, що Чернігів ворог хоче перетворити на другий Маріуполь – у місті практично немає тепла, у Чернігові відключені вода, світло та газопостачання. Втім, до міста є як гуманітарний коридор, так і коридори військового постачання.

Арестович відзначив героїчну оборону в зоні ООС, де під обстрілами тримаються Попасна, Рубіжне, Сіверськодонецьк.

На ділянці фронту від Ізюму до Волновахи ворог уже третю добу не наступає, бо поніс там нищівні втрати.

Радник президента нагадав, що ворог давав силам ООС три доби, але ця частина українського війська, відірвана від основних сил, вистояла уже місяць - і мова вже йде про існування ворога як такого.

Нагадаємо, що перед завершенням першого місяця війни Кремль врешті визнав, що окупанти не досягли цілей в Україні. Втім, російська влада тут же відбрехалася, що все йде саме за тим планом, який і підготували перед початком «військової спецоперації».