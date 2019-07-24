Центрвиборчком прийняв протоколи із мокрою печаткою уже від 46 ОВК



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Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів від 46 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за даними пресслужби, станом на 19:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 46 ОВО.

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Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207, достроково припинивши повноваження голови ОВК Преснякової Г.О. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Підставою для такого рішення стала скарга цієї ОВК щодо перешкод, які чиняться головою вказаної виборчої комісії, в організації її роботи. «Зокрема, голова комісії у період з 20 години 23 липня до 12 години 30 хвилин 24 липня 2019 року перебувала у приміщенні серверної кімнати ОВК, відмовляючись вести засідання та надавати печатку виборчої комісії для засвідчення документів комісії. Також станом на момент направлення до Комісії звернення ОВК № 207 фактично не здійснює свої повноваження щодо встановлення підсумків голосування в окрузі», - повідомили в ЦВК.

Комісія встановила одноразове грубе порушення головою ОВК ОВО № 207 Пресняковою Г.О. законодавства України про вибори та достроково припинила її повноваження. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Також ЦВК зобов’язала Преснякову Г.О. передати печатку та наявну в неї документацію вказаної виборчої комісії Запуговиченко Т.Г.

Як відомо, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.