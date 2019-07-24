Центрвиборчком прийняв протоколи із мокрою печаткою уже від 46 ОВК
Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ
Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів від 46 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, за даними пресслужби, станом на 19:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 46 ОВО.
-
Слуга народу43.17%
-
ОПЗЖ13.01%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.11%
-
Голос5.83%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%
Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207, достроково припинивши повноваження голови ОВК Преснякової Г.О. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.
Комісія встановила одноразове грубе порушення головою ОВК ОВО № 207 Пресняковою Г.О. законодавства України про вибори та достроково припинила її повноваження. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.
Також ЦВК зобов’язала Преснякову Г.О. передати печатку та наявну в неї документацію вказаної виборчої комісії Запуговиченко Т.Г.
Як відомо, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.