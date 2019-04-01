Центрвиборчком прийняв протоколи з мокрими печатками від трьох виборчих округів



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У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 ранку 2 квітня

Центральна виборча комісія України продовжила приймати і оголошувати протоколи окружних виборчих комісій після перерви. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«1 квітня Центральна виборча комісія під головуванням Тетяни Спіпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 146 (Полтавська область) та № 213 (місто Київ)», - вказується в повідомленні.

Таким чином, 1 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК трьох територіальних округів - № 51, № 146, № 213. Після цього у засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години ранку 2 квітня.

Сьогодні, 1 квітня 2019 року, ЦВК почала приймати від окружних виборчих комісій протоколи з мокрими печатками.

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Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів.