Центрвиборчком прийняв протоколи з мокрими печатками від трьох виборчих округів
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У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 ранку 2 квітня
Центральна виборча комісія України продовжила приймати і оголошувати протоколи окружних виборчих комісій після перерви. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
«1 квітня Центральна виборча комісія під головуванням Тетяни Спіпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 146 (Полтавська область) та № 213 (місто Київ)», - вказується в повідомленні.
Таким чином, 1 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК трьох територіальних округів - № 51, № 146, № 213. Після цього у засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години ранку 2 квітня.
Сьогодні, 1 квітня 2019 року, ЦВК почала приймати від окружних виборчих комісій протоколи з мокрими печатками.
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Зеленський Володимир Олександрович30.25%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.53%
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Гриценко Анатолій Степанович7.01%
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Смешко Ігор Петрович5.98%
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Ляшко Олег Валерійович5.42%
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Вілкул Олександр Юрійович4.24%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.65%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів.