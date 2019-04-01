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    Центрвиборчком прийняв протоколи з мокрими печатками від трьох виборчих округів

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    Центрвиборчком прийняв протоколи з мокрими печатками від трьох виборчих округів

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 ранку 2 квітня

    Центральна виборча комісія України продовжила приймати і оголошувати протоколи окружних виборчих комісій після перерви. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    «1 квітня Центральна виборча комісія під головуванням Тетяни Спіпачук після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 146 (Полтавська область) та № 213 (місто Київ)», - вказується в повідомленні.

    Таким чином, 1 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК трьох територіальних округів - № 51, № 146, № 213. Після цього у засіданні ЦВК оголошено перерву до 10 години ранку 2 квітня.

    Сьогодні, 1 квітня 2019 року, ЦВК почала приймати від окружних виборчих комісій протоколи з мокрими печатками.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.25%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.53%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.01%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.98%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.42%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.24%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.65%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.23%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Також повідомляється, що ЦВК вже оновила 90,26% електронних протоколів. За підсумками підрахунків у другий тур президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський з 30,26% голосів виборців і чинний глава держави Петро Порошенко з 15,98% голосів. 

     

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