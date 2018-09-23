Церковний розкол в Україні може подолати тільки автокефалія – Константинополь



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Фото: exarchat.eu Архієпископ Тельміський Іов (справа)

Надання Україні канонічної автокефалії може стати відновленням історичної справедливості, говорять у Вселенському патріархаті

Тільки надання Українській православній церкві канонічної автокефалії може допомогти подолати існуючі в ній проблеми. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча).

За його словами, розв’язати українську церковну проблему можна тільки шляхом молитви, діалогу любові, дотримання канонів і відновлення історичної справедливості.

«Необхідно дослідити і переосмислити минуле, позбутись штучних міфів та викривлення історії, виправити помилки минулого, порушення канонів і повернутись обличчям до правди. Бо, як сказано в Священному Писанні, лише «ділом правди буде мир» (Іс. 32: 17). На моє особисте переконання, за існуючої в Україні ситуації тільки надання Православній церкві в Україні канонічної автокефалії може допомогти подолати існуючі в ній проблеми і розколи, примирити, об’єднати і вивести із того жахливого кризового стану, в якому вона опинилась за останні 30 років. І це було б відновленням історичної справедливості», - сказав він.

Архієпископ Тельміський Іов не погоджується із думкою, що Константинопольський патріархат нібито тільки зараз почав згадувати про те, що Україна є його канонічною територією.

«Вселенський Константинопольський патріархат про це наголошував неодноразово. Інша справа, що поки Україна не була самостійною державою і входила до складу Російської імперії чи комуністичного СРСР, то говорити про це було марною справою. Інша справа, коли Україна набула державну незалежність… Хоча, вже в самому акті 1686 року про передачу Київської кафедри під тимчасову опіку (адміністрацію) патріархів московських зазначалось, що Київські митрополити мають визнавати владу Вселенського патріарха, обов’язково поминати його ім’я на всіх богослужіннях і залишатись Екзархами Вселенського патріархату. І як вже було сказано, Томос Вселенського патріархату від 13 листопада 1924 року про дарування автокефалії Православній церкві в Польщі скасовував цей акт 1686 р. саме через те, що оте приєднання суперечило канонічним правилам і що Московський патріархат не виконав обумовлених в акті 1686 року вимог», - відзначив ієрарх.

Архієпископ Тельміський Іов підкреслив, що така позиція Вселенського патріархату щодо України зберігається до сьогодні і навів ряд документів, де про це прямо говориться.

Зокрема, у листі до патріарха Московського Олексія II від 10 січня 1991 року Вселенський патріарх Димитрій писав: «Вселенська Патріархія визнає лише одну канонічну Православну Церкву у встановлених Патріаршим і Священним Синодом 1593 року кордонах Вашої Святійшої Церкви».

«Як відомо, «у встановлених Патріаршим і Священним Синодом 1593 року кордонах» в юрисдикції Московського патріархату визнавалися лише північно-східні єпархії Московського царства (Московії), тоді як єпархії Київської митрополії (Україна, Білорусь, Литва і Польща) «у встановлених Патріаршим і Священним Синодом 1593 року кордонах» входили на правах розширеної автономії до юрисдикції Вселенського патріархату. Тобто, по суті, в листі Вселенського патріарха Димитрія було сказано, що кордони 1593 р. залишали Київську митрополію в канонічних межах Вселенського патріархату», - пояснив ієрарх і додав, що цю позицію нещодавно висловив і Вселенський патріарх Варфоломій на нещодавньому Архієрейському соборі в Константинополі 1-3 вересня 2018 р.

«Вселенський патріархат як стояв принципово на позиції, що Україна історично і канонічно була і є його канонічною територією, так і продовжує послідовно стояти на цьому. Тому обурення представників дочірньої Російської Церкви щодо позиції Матері Церкви, Вселенського патріархату, з цього приводу є даремними», - зауважив він і висловив надію, що «після більш глибокого вивчення цього питання, таке несправедливе обурення минеться».

Як заявив в інтерв'ю «Главкому» протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, останні кілька століть Росія вважала Київ центром Російської православної церкви. На його думку, можуть мати місце різні інтерпретації історії і різні інтерпретації канонічних правил, але найсильнішим аргументом є те, що Константинополь упродовж багатьох сторіч практично не оскаржував належність Київської митрополії до Російської церкви. Ще пару десятиліть тому не було ніяких заяв про те, що це канонічна територія Константинополя.

Архієпископ Іов (Геча) - доктор богослов'я, професор Інституту вищих досліджень в галузі православного богослов'я при Православному центрі Вселенського патріархату в Шамбезі (Швейцарія) і Паризького католицького університету (Франція), постійний представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві, співголова Об'єднаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Православною та Римо-Католицькою церквами. З благословення Вселенського патріарха Варфоломія був одним із головних спікерів Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті 19-26 червня 2016 року. Володіє англійською, французькою, грецькою, українською, російською та італійською мовами. Глибоко знається на українській церковній історії. Докторську дисертацію захистив на тему «Літургійна реформа митрополита Киприяна Київського (1330 — 1406 рр.)».