В РПЦ бідкаються на рішення Вселенського патріарха, бо «вважали Київ центром своєї церкви»



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Протоієрей Всеволод Чаплін: Константинополь упродовж багатьох сторіч практично не оскаржував належність Київської митрополії до Російської церкви

Архієрей Російської православної церкви дав оцінку автокефалії, яку може отримати єдина помісна церква в Україні

Останні кілька століть Росія вважала Київ центром Російської православної церкви. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив протоієрей Всеволод Чаплін, який тривалий час був главою Синодального відділу із взаємодії Церкви і суспільства, простою мовою, офіційним спікером РПЦ. Але три роки тому його звільнили з посади спікера через «розбіжності з патріархом Кирилом».

«…За останні кілька століть ми вважали Київ центром нашої церкви, а не якогось нового церковного утворення. Подивіться хоча б на карту Русі. У момент хрещення Русі Київ, Новгород, багато з тих земель, які нині відносяться до Російської Федерації створюють одну спільноту», - наголосив Чаплін.

На його думку, можуть мати місце різні інтерпретації історії і різні інтерпретації канонічних правил, але найсильнішим аргументом є те, що Константинополь упродовж багатьох сторіч практично не оскаржував належність Київської митрополії до Російської церкви. Ще пару десятиліть тому не було ніяких заяв про те, що це канонічна територія Константинополя.

На питання «Главкому», чи підтримає РПЦ акції «мирної непокори», про які заговорили окремі керманичі Московської церкви в Україні, у разі визнання її іноземною, Всеволод Чаплін відповів, що прихожани МП мають право відстоювати свої храми, якщо на них будуть зазіхати.

«Після більшовицької революції багато людей відстоювали храми, протестували проти їхнього закриття. З 1918 року, коли люди вийшли на захист Олександро-Невської лаври до 1938-го, коли був останній оплот спротиву в Удмуртії. Надіюся, що у людей вийде відстояти свої храми, проти них не вчинятиметься насилля», - наголосив він.

Представник РПЦ Чаплін вважає, що «у будь-якому випадку автокефалія буде неканонічною і передача храмів її прихильникам буде оскверненням цих храмів».

На його думку, кількість тих, які перейдуть до так званої нової церкви залежить від того, наскільки влада буде продавлювати цей перехід до нової юрисдикції, якісь громадські сили на цьому жорстко наполягатимуть із застосуванням сили.

«Але я поки не вважаю, що піде більше чверті… Навіть, якщо чинитиметься тиск», - резюмував екс-спікер РПЦ.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.