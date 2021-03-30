«Церква Апокаліпсису»: археологи зробили цікаве відкриття

Місто Смірна було засноване еолійцями близько 3000 років тому

У Туреччині, в місті Ізмір, вчені виявили кар'єр Тіразли-Кесіккая, який використовувався для постачання будівельного матеріалу в місто Смірна. Це місто згадується в Біблії як одне з семи міст Апокаліпсису. Про це інформує Hurriyet Daily News.

Глава археологічної групи Акин Ерсой повідомив, що Смірна славилася своїми монументальними об'єктами, і з кар'єру туди доставляли величезні кам'яні брили і колони. Вчені вважають, що блоки транспортували по річках і морях на баржах.

«У стародавні часи кам'яні блоки, які доставлялися в порт, спочатку зберігалися в спеціально відведеному для цього місці, а потім доставлялися на будівельний майданчик за допомогою волів. З таких блоків була зведена агора Смірни. Ці блоки і колони були зведені після того, як була завершена їх остаточна обробка», — розповів він.

Відомо, що місто Смірна було засноване еолійцями близько 3000 років тому, в Біблії говориться про нього в Одкровенні Іоанна Богослова. У 334 році до нашої ери місто було завойоване Олександром Македонським, а в римський період тут були побудовані театр і стадіон.

Додамо, що в китайській провінції Сичуань, а саме у місті Сансіндуй, науковці знайшли залишки золотої маски віком щонайменше три тисячі років.

За інформацією Адміністрації національної культурної спадщини країни, це – церемоніальна маска вагою близько 280 грамів, виготовлена на 84% із золота.