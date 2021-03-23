Коли на Землі зникне життя: вчені дали прогноз

Земля може повернутися в часи, коли в атмосфері було мало кисню та багато метану

Прийнято вважати, що десь через п’ять мільярдів років радіація від Сонця знищить нашу планету. Але нове дослідження свідчить, що життя на Землі може закінчитися навіть набагато раніше.

Станеться це через нестачу кисню.

Атмосфера Землі насичена киснем. Його частка становить близько 20%. Це одна з визначальних особливостей нашої планети, що забезпечує підтримку на ній життя. Однак у майбутньому атмосфера може змінитися.

Фахівці з Технологічного інституту Джорджії (США) і Університету Тохо (Японія) вивчили довгострокову стабільність атмосферного кисню Землі.

Вони провели моделювання всіх систем планети. Дослідження припускає, що Земля може повернутися в часи, коли в атмосфері було мало кисню та багато метану. Це може статися приблизно через мільярд років.

Головною причиною цього стане Сонце. З віком зірка буде ставати яскравіше і нагріватися, в результаті чого на поверхні Землі температура буде зростати, а вуглекислий газ в її атмосфері – руйнуватися.

Ці два фактори вб’ють життя рослин, тим самим позбавивши планету основного джерела кисню.

Також вчені прогнозують, що вміст кисню впаде до рівнів, властивих Землі за часів архейської ери – найдавнішого етапу життя нашої планети, коли на ній вирували вулкани, а її поверхню бомбардували метеорити.

Придатною для життя Земля стала відносно недавно – приблизно 2,4 мільярда років тому, коли фотосинтезуючі мікроби, а потім і рослини почали виробляти кисень у великих кількостях.