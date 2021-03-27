Прогноз на сторіччя: американські вчені оцінили можливість зіткнення Землі з астероїдами

Катастрофічних зіткнень Землі з небезпечними астероїдами вчені не прогнозують

Загрози від небезпечного для Землі астероїда Апофіз, виявленого у 2004 році, не варто очікувати. Про це повідомили в NASA.

У 2014 році американські фахівці виявили Апофіз, оприлюднивши версію, що його зіткнення з планетою відбудеться у 2029 або 2036 році. Згодом вони запевнили, що цього не буде, підрахувавши, що 13 квітня 2029 року астероїд пролетить на відстані 37,6 тисячі кілометрів від центру Землі.

У ході подальших досліджень науковці переконалися, що потенційний ризик зіткнення Апофіза з Землею й у 2036 році також мінімальний. А згодом вчені заявили про можливість зіткнення астероїда з Землею у 2068 році.

Проте 5 березня вони провели дослідження, коли Апофіз зробив черговий політ на відстані 17 млн км від Землі (що в 44 рази більше, ніж відстань до Місяця). З’ясувалося, що підстав думати про ймовірне зіткнення у 2068 році й набагато пізніше немає.

«Наші розрахунки не показують жодного ризику зіткнення, принаймні в найближчі 100 років. Тому тепер ми можемо видалити Апофіз зі списку ризиків», — повідомив представник центру вивчення навколоземних об'єктів NASA Давид Фарноккіа.

Вчений додав, що завдяки оптичним і додатковим радіолокаційним спостереженням невизначеність орбіти Апофіза зменшилася з сотень кілометрів до декількох кілометрів за прогнозами на 2029 рік.

Нагадаємо, що Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії «Артеміда».

У NASA вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року.