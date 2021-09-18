Частина України вже незабаром може перетворитися на пустелю
Степова частина нашої країни зазнає змін уже зараз
Україні пророкують перетворення cтепової зони країни на пустелю. Такий прогноз в ефірі телеканалу «Україна 24» озвучив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Він наголосив, що такий сценарій можливий, якщо не вживати жодних заходів.
За словами вченого, неправильна оранка і експлуатація земельного фонду країни призводять до висихання землі і її вивітрювання. У перспективі вся степова зона країни протягом двадцяти років може стати пустелею.
Експерт каже, що клімат тепер змінюється як ніколи швидко. Води в ґрунті стає дедалі менше, а вивітрювання посилюється, тому чорнозем буквально відносить.
Яскравим маркером катастрофи, що насувається вчений назвав Олешківські піски, які є зараз популярним туристичним місцем. Він пояснив, що на їх місці ще недавно був родючий чорнозем.
«Ми зараз стоїмо перед загрозою і власне перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України», – заявив Дикий.
Степова зона України через 30 років може повністю перетворитися на пустелю, схожу до Олешківських пісків у Херсонській області. Крім того, є загроза втрати родючих українських чорноземів.
Науковець також пояснив, що з проблемою опустелювання слід боротися вже зараз. Адже підняття рівня світового океану, який здатний підтопити Україну, можливе лише у далекій перспективі та не вплине на нагальну ситуацію.
Кліматологи заявляють, що протягом наступних 50-100 років в Україні ставатиме лише тепліше. Літо стане сухим та спекотним та може тривати на місяць довше. Крім того, у країні можуть з'явитися кліматичні біженці.
Раніше стало відомо, що в Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими.
Проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.
Проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.