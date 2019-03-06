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    Технології

    У США показали новий бойовий гелікоптер

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    <p>Крейсерська швидкість вертольота MD 969 - майже 300 кілометрів на годину</p> - У США показали новий бойовий гелікоптер

    Крейсерська швидкість вертольота MD 969 - майже 300 кілометрів на годину

    Вертоліт позбавлений рульового гвинта і здатний істотно підвищити боєздатність американської армії

    Американська компанія MD Helicopters показала бойовий вертоліт MD969 Combat Explorer. Про це повідомляє Naked-science.

    Легкий розвідувально-ударний вертоліт MD969 Combat Explorer, створений на базі MD 902 Explorer, був представлений на виставці Heli-Expo – 2019, що стартувала 5 березня.

    Відмінною рисою нового вертольота стала відсутність рульового гвинта. Мова йде про використання так званої системи NOTAR, що передбачає компенсацію реактивного моменту від несучого гвинта за рахунок встановленого у хвості вентилятора і повітряних сопел, розміщених на хвостовій балці.

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    MD969 розробили в рамках програми Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), що передбачає постачання армії США великої кількості легких вертольотів. Нова машина може розвивати крейсерську швидкість у майже 300 кілометрів на годину. На зовнішніх носіях вертоліт може нести різне озброєння.

    Також зазначимо, що європейський авіабудівник Airbus Helicopters має намір представити США свій варіант швидкісного бойового вертольота в рамках американської програми Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype (FARA CP).
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