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    Економіка та фінанси

    Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини

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    Незабаром Україна отримає ще дві тисячі&nbsp;<span>пістолетів-кулеметів MP-5</span> - Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини
    Незабаром Україна отримає ще дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5

    Турецький завод виробляє пістолети-кулемети MP-5 з 1984 року за ліцензією німецької Heckler & Koch

    Дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5, які вироблені в Туреччині, було поставлено в Україну. Ще дві тисячі одиниць буде поставлено найближчим часом.

    Про це повідомив директор турецького заводу при Інституті машинобудування і хімічної промисловості (MKEK) Алі Гюмюш в коментарі агентству «Анадолу».

    «Ми забезпечуємо MP-5 вітчизняних замовників, а також відправляємо їх за кордон. Ми надіслали в Україну 2 тисячі одиниць. Можемо сказати, що за короткий термін як для за кордону. 2 тисячі одиниць ще відправимо», - сказав Гюмюш.

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    За його словами, завод за минулі сім з половиною місяців виробив 45 тисяч одиниць стрілецької зброї, в тому числі 33 тисячі гвинтівок MPT-55, 4500 гвинтівок MPT-76 і 7500 пістолетів-кулеметів MP-5.

    Підприємство планує найближчим часом налагодити експорт штурмових гвинтівок MPT-55 і MPT-76 та серійне виробництво снайперських гвинтівок JMK BORA-12.

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    Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини
    Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини
    Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини

    MKEK виробляє пістолети-кулемети MP-5 з 1984 року за ліцензією німецької Heckler & Koch. Ліцензійне виробництво MP-5 здійснюється у 15 країнах світу. MP-5 – це 9 мм пістолет-кулемет, який мають на озброєнні переважно загони сил спеціальних операцій та поліції у більше ніж 50 країнах світу.

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