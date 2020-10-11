ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих Covid-19



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ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих Covid-19

Найбільше тих, хто заразився за добу зареєстрували в Індії і США

За останню добу в світі зареєстрували 383,3 тис. нових інфікованих коронавірусом.

Це випливає з даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опублікованих на її сайті.

Це рекордний добовий приріст хворих Covid-19. Попередній максимум був зареєстрований напередодні, 10 жовтня: тоді за добу коронавірус виявили у понад 350 тис. чоловік.

Найбільше тих, хто заразився за добу зареєстрували в наступних десяти країнах: Індія – 73,2 тис. осіб, США – 54,2 тис., Мексика – 30,4 тис. Франція – 20,1 тис. Аргентина – 15,4 тис. Великобританія – 13,8 тис. Росія – 12,8 тис., Іспанія – 12,7 тис., Чехія – 8,6 тис. та Колумбія – 8,4 тис.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 256 266 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 887 – летальні.

Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби – пандемією.

До слова, в Україні карантинні правила планують переглянути та посилити обмеження у певних населених пунктах і регіонах. Зокрема, це стосується сфери освіти та роботи закладів громадського харчування.