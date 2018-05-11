Через бюрократію Міноборони не утилізувало майже 4 тисячі тонн боєприпасів

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Завершити тендерні процедури чиновники змогли лише в середині грудня 2017 року тож утилізацію перенесли на наступний рік

За 2017 рік Міністерство оборони не утилізувало 3674 тонни боєприпасів, 465 тисяч протипіхотних мін та 363 тонни ракетного рідкого палива.

Про це йдеться у звіті про виконання бюджетної програми «Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України», копію якого оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Серед причин провалу утилізації за бюджетні гроші чиновники називають занадто забюрократизовані процедури.

У звіті повідомляють, що у листопаді 2016 року Міноборони підготувало проект нового розпорядження КМУ, яке перепрацьовувалось декілька разів і кожен раз перепогоджувалось.

«18 серпня 2017 року КМУ затвердив розпорядження. Перелік боєприпасів включених до лотів потрібно було узгоджувати з Генеральним штабом України, що ще на деякий час відтермінувало процедури закупівлі», - йдеться у документі.

Завершити тендерні процедури чиновники змогли лише в середині грудня 2017 року тож утилізацію перенесли на наступний рік.

Тими ж причинами чиновники пояснили провал утилізації за імплементаційною угодою між КМУ та організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО).

«В межах кошторисних призначень 2017 року було укладено новий договір в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 1460,5 тонн непридатних боєприпасів, який буде оплачуватись у 2018 році після виконаних робіт», - йдеться далі у звіті.

Таким чином на утилізацію передано в рази менше боєприпасів від запланованих цифр, 1187 тонн за згаданим контрактом з ОМТЗО та 464 тисяч протипіхотних мін.

Загалом минулого року Міноборони витратило 52,9 млн грн на охорону і оборону арсеналів та 33,6 млн грн на укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів, 3,2 млн грн на утилізацію ракетного палива та сплатило 3,9 млн грн як внесок України за контрактом ОМТЗО.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

Джерело: Українська правда