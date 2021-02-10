В Офісі Зеленського розповіли, чому позачергових виборів мера Харкова не буде навесні

Голосування пройде восени

Наступні вибори міського голови Харкова, які через смерть Геннадія Кернеса будуть позачерговими, відбудуться восени 2021 року.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ.

Законодавство передбачає дві дати для проведення позачергових виборів: остання неділя березня або жовтня. Тимошенко поскаржився на «чехарду з документами«, через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть Кернеса й призначити вибори на весну.

«Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони (документи, - ред.) не зайшли до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени«, - зазначив він.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес розділив своє майно між Оксаною і Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Раніше стало відомо про відкриття прокуратурою провадження щодо голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.