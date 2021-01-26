Добкін записав відео, в якому постав спадкоємцем Кернеса

Стосунки між колишніми соратниками останнім часом були досить напруженими

Колишній нардеп і ексмер Харкова Михайло Добкін записав відеоролик, в якому використано цитати нещодавно померлого міського голови Геннадія Кернеса, що керував містом протягом останніх 10 років.

«Ми через багато що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити. Багато про що хочеться написати і розповісти. Обов'язково це зроблю. Але пізніше. А сьогодні залишу цей ролик тут і разом із вами просто буду дивитися і слухати», – написав Добкін в своєму «телеграм»-каналі.

У ролику сам Добкін нічого не говорить, а лише пафосно поправляє краватку, дивиться на годинник та схрещує руки на грудях .У 30-секундному відео показані пам'ятки Харкова і Дарницький міст у Києві. Відеоряд супроводжує саундтрек до радянського фільму «Свій серед чужих, чужий серед своїх», а за кадром лунає нарізка цитат з інтерв'ю покійного Кернеса. Завершується відео словами Кернеса про те, яким гарним менеджером та управлінцем він вважає Добкіна, та рукописною цитатою вже самого Добкіна: «Ми маємо продовжити разом те, що почали!».

Варто зазначити, що стосунки між колишніми соратниками та друзями останнім часом були досить напруженими, а політичні шляхи розійшлися. Після смерті Кернеса Добкін знову збирається очолити місто.

Мер Харкова Геннадій Кернес не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено Covid-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте». Це не завадило Кернесу висунути свою кандидатуру в мери Харкова та виграв вибори в першому турі 25 жовтня.

Добкін також зареєстрував свою кандидатуру на посаду мера Харкова, але після переговорів з оточенням Кернеса зняв її.

Геннадій Кернес помер в берлінській клініці у ніч на 17 грудня. Добкін вже оголосив, що братиме участь у позачергових виборах мера Харкова, коли їх призначить Верховна Рада. В парламенті зазначають, що вибори в Харкові будуть проведені не раніше жовтня. На цей час обов'язки міського голови виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.