Через негоду в Техасі зіштовхнулися 133 автівки (відео)

Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули

Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася в американському штаті Техас. Через складні погодні умови, а саме обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Про це повідомляє місцеве видання Dallas Morning News з посиланням на місцеву владу.

Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.

Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках. Працівники місцевого пожежного департаменту були змушені вирізати людей, які опинилися в пастці, з пошкоджених машин.

За даними телеканалу NBC, великі аварії через складні погодні умови сталися і в інших частинах Техасу. У них загинули ще не менше трьох осіб.

Зазначається, що в Техасі буде рекордне похолодання. Загалом на території США випав значний снігопад, на дорогах ожеледиця.