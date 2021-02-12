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    Через негоду в Техасі зіштовхнулися 133 автівки (відео)

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    У Техасі вирує негода - Через негоду в Техасі зіштовхнулися 133 автівки (відео)
    У Техасі вирує негода
    Скріншот фото: відео WFAA

    Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули

    Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася в американському штаті Техас. Через складні погодні умови, а саме обмерзання автошляху, зіштовхнулися 133 автомобілі. Про це повідомляє місцеве видання Dallas Morning News з посиланням на місцеву владу.

    Унаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.

    Трасу, на якій сталася масова ДТП, перекрили в обох напрямках. Працівники місцевого пожежного департаменту були змушені вирізати людей, які опинилися в пастці, з пошкоджених машин.

    За даними телеканалу NBC, великі аварії через складні погодні умови сталися і в інших частинах Техасу. У них загинули ще не менше трьох осіб.

    Зазначається, що в Техасі буде рекордне похолодання. Загалом на території США випав значний снігопад, на дорогах ожеледиця.

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    Теги: ДТП прогноз погоди США негода
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