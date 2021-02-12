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    В Україну йдуть морози: прогноз погоди на вихідні

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    У суботу ще сніжитиме - В Україну йдуть морози: прогноз погоди на вихідні
    У суботу ще сніжитиме
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У неділю в Києві закінчаться снігопади

    Удень 13 лютого ще буде йти невеликий сніг у центральних регіонах України. Втім, на вихідні вдарять сильні морози. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    Прогноз на 13 лютого

    У суботу буде мінлива хмарність у більшості областей, крім Вінницької Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської, там будуть снігопади.

    Температура повітря вдень у північних та центральних областях складе -6-13, а вночі -11-15. На заході країни вдень -5-8, а вночі -12-15. На сході та півдні країни вдень -3-7, а вночі -8-13.

    У суботу у Києві також буде сніжити. Вдень буде -9-11, а вночі -12-14.

    Погода 13 лютого
    Погода 13 лютого

    Прогноз на 14 лютого

    У неділю вдарять сильні морози. На заході вдень -3-8, а вночі -4-12. На півночі та в центрі вдень -8-13, а вночі -11-16. На сході та півдні країни вдень -3-6, а вночі -9-12.

    У неділю снігопади закінчаться і у Києві. Температура повітря вдень складе -9-11, а вночі -12-14.

    Погода 14 лютого
    Погода 14 лютого

    В Україні з понеділка помітно погіршилася погода. Майже у всіх областях сильні снігопади. Погода в Україні у п'ятницю, 12 лютого, буде морозною та з великою кількістю опадів.

    Нагадаємо, в період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Теги: вихідні прогноз погоди снігопад повітря
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