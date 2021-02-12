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    Негода на Київщині: всі служби у стані підвищеної готовності

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    Вночі на дорогах Київщини працювали майже 400 спецмашин - Негода на Київщині: всі служби у стані підвищеної готовності
    Вночі на дорогах Київщини працювали майже 400 спецмашин
    Фото: Главком

    Майже в 30 населених пунктах області частково знеструмлені будинки

    На Київщині комунальники вже тиждень безупинно ведуть боротьбу з наслідками зимової негоди. При цьому всі профільні служби знаходяться у стані підвищеної готовності та працюють у цілодобовому режимі. Про це повідомив очільник облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

    «Погодні умови в області дедалі ускладнюються. Ліквідовувати наслідки негоди стає все важче, тому що снігопади практично не зупиняються. Доводиться залучати більшу кількість бригад і спецтехніки. Люди працюють у режимі 24/7. Це дуже складна робота, яка часто залишається поза увагою. Проте вони сумлінно виконують свої функції. І за це їм треба щиро подякувати», – наголосив Володін.

    Очільник області зазначив, що проїзд дорогами Київщини поки забезпечувати вдається. Для цього вночі працювали 373 спецмашини і 450 людей. За цей час вони використали понад 7 тис. тонн піщано-сольової суміші. Зараз процес розчищення автошляхів продовжуються.

    Паралельно в області тривають роботи з відновлення електроенергії.

    Безпосередньо наразі аварійні бригади працюють над усуненням порушень електропостачання в тих населених пунктах, де через погіршення погодних умов зафіксували випадки часткового знеструмлення вулиць. Йдеться про:

    • Бовкун, Винарівку, Ставище Білоцерківського району
    • Вороньків, Рогозів, Мартусівку, Кийлів, Жереб’ятин, Бориспіль, Петропавлівське, Гнідин, Сошників, Сеньківку, Вишеньках, Жовтневе, Горбані, Чопилках, Ульянівку Бориспільського району
    • Семенівці, Дерев’яну, Слобідку, Перше Травня, Руди, Макарівку, Українку, Тарасівку, Гусачівку, Підгірці, Долину Обухівського району.

    При цьому постачання тепла, газу та води відбувається у штатному режимі.

    Теги: дороги електроенергія Київщина снігопад негода
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