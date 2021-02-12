Негода на Київщині: всі служби у стані підвищеної готовності

Майже в 30 населених пунктах області частково знеструмлені будинки

На Київщині комунальники вже тиждень безупинно ведуть боротьбу з наслідками зимової негоди. При цьому всі профільні служби знаходяться у стані підвищеної готовності та працюють у цілодобовому режимі. Про це повідомив очільник облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

«Погодні умови в області дедалі ускладнюються. Ліквідовувати наслідки негоди стає все важче, тому що снігопади практично не зупиняються. Доводиться залучати більшу кількість бригад і спецтехніки. Люди працюють у режимі 24/7. Це дуже складна робота, яка часто залишається поза увагою. Проте вони сумлінно виконують свої функції. І за це їм треба щиро подякувати», – наголосив Володін.

Очільник області зазначив, що проїзд дорогами Київщини поки забезпечувати вдається. Для цього вночі працювали 373 спецмашини і 450 людей. За цей час вони використали понад 7 тис. тонн піщано-сольової суміші. Зараз процес розчищення автошляхів продовжуються.

Паралельно в області тривають роботи з відновлення електроенергії.

Безпосередньо наразі аварійні бригади працюють над усуненням порушень електропостачання в тих населених пунктах, де через погіршення погодних умов зафіксували випадки часткового знеструмлення вулиць. Йдеться про:

Бовкун, Винарівку, Ставище Білоцерківського району

Вороньків, Рогозів, Мартусівку, Кийлів, Жереб’ятин, Бориспіль, Петропавлівське, Гнідин, Сошників, Сеньківку, Вишеньках, Жовтневе, Горбані, Чопилках, Ульянівку Бориспільського району

Семенівці, Дерев’яну, Слобідку, Перше Травня, Руди, Макарівку, Українку, Тарасівку, Гусачівку, Підгірці, Долину Обухівського району.

При цьому постачання тепла, газу та води відбувається у штатному режимі.