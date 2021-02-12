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    Сильний вітер повалив дерево на дорогу на Київщині (фото)

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    Дерево перекрило проїзд автотранспорту - Сильний вітер повалив дерево на дорогу на Київщині (фото)
    Дерево перекрило проїзд автотранспорту
    Фото: ДСНС

    Рятувальники прибрали дерево з проїжджої частини та відновили рух автотранспорту

    11 лютого до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про те, що на третьому кілометрі автодороги Тараща - Звенигородка впало дерево. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 15 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.

    Рятувальники встановили, що сильним вітром дерево повалило на проїжджу частину дороги та перекрило проїзд автотранспорту.

    Фахівці ДСНС оперативно прибрали дерево з проїжджої частини та відновили рух автотранспорту.

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    Сильний вітер повалив дерево на дорогу на Київщині (фото)
    Сильний вітер повалив дерево на дорогу на Київщині (фото)

    Як повідомлялося, у Чернівецькій області в ніч на 12 лютого десятки автомобілів опинились у снігових заметах посеред автомобільних трас.

    Теги: ДСНС дороги Київщина рятувальники снігопад негода
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