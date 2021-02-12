Сильний вітер повалив дерево на дорогу на Київщині (фото)

Рятувальники прибрали дерево з проїжджої частини та відновили рух автотранспорту

11 лютого до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про те, що на третьому кілометрі автодороги Тараща - Звенигородка впало дерево. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул 15 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.

Рятувальники встановили, що сильним вітром дерево повалило на проїжджу частину дороги та перекрило проїзд автотранспорту.

Фахівці ДСНС оперативно прибрали дерево з проїжджої частини та відновили рух автотранспорту.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області в ніч на 12 лютого десятки автомобілів опинились у снігових заметах посеред автомобільних трас.