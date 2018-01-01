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    Через паводок у Канаді евакуюють тисячі людей

    Причиною раннього паводка стало несподіване потепління і зливи
    У Канаді близько п'яти тисяч осіб отримали припис залишити свої будинки через підвищення рівня води у водоймах у місті Брентфорд. Місто розташоване на півдні провінції Онтаріо, повідомляє CTV. [READ_MORE] «Наказ про евакуацію ніхто не скасовував, і він буде діяти доти, поки ми не переконаємося в можливості безпечного повернення
    • Сьогодні, 08:30
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    <span>Паводок в Канаді</span>
    Паводок в Канаді

    Причиною раннього паводка стало несподіване потепління і зливи

    У Канаді близько п'яти тисяч осіб отримали припис залишити свої будинки через підвищення рівня води у водоймах у місті Брентфорд. Місто розташоване на півдні провінції Онтаріо, повідомляє CTV.

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    «Наказ про евакуацію ніхто не скасовував, і він буде діяти доти, поки ми не переконаємося в можливості безпечного повернення людей до своїх домівок», - сказав мер міста Кріс Фріл.

    За його словами, у Брентфорді паводком охоплені близько тисячі житлових будинків.

    У місті 21 лютого був введений режим надзвичайної ситуації. Причиною раннього паводка стало несподіване потепління, яке прийшло до деяких провінцій Канади на початку тижня, а також зливи.

    В Онтаріо в зоні лиха опинилися такі міста, як Лондон, Ватерлоо, Кембридж, Даннвілль, Сент-Меріс, Четем-Кент і Оранджвілль.

     

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