Через паводок у Канаді евакуюють тисячі людей

Причиною раннього паводка стало несподіване потепління і зливи

У Канаді близько п'яти тисяч осіб отримали припис залишити свої будинки через підвищення рівня води у водоймах у місті Брентфорд. Місто розташоване на півдні провінції Онтаріо, повідомляє CTV. [READ_MORE] «Наказ про евакуацію ніхто не скасовував, і він буде діяти доти, поки ми не переконаємося в можливості безпечного повернення



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Паводок в Канаді

Причиною раннього паводка стало несподіване потепління і зливи

У Канаді близько п'яти тисяч осіб отримали припис залишити свої будинки через підвищення рівня води у водоймах у місті Брентфорд. Місто розташоване на півдні провінції Онтаріо, повідомляє CTV.

«Наказ про евакуацію ніхто не скасовував, і він буде діяти доти, поки ми не переконаємося в можливості безпечного повернення людей до своїх домівок», - сказав мер міста Кріс Фріл.



За його словами, у Брентфорді паводком охоплені близько тисячі житлових будинків.



У місті 21 лютого був введений режим надзвичайної ситуації. Причиною раннього паводка стало несподіване потепління, яке прийшло до деяких провінцій Канади на початку тижня, а також зливи.



В Онтаріо в зоні лиха опинилися такі міста, як Лондон, Ватерлоо, Кембридж, Даннвілль, Сент-Меріс, Четем-Кент і Оранджвілль.