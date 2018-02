До Канади відправлять карпатських бджіл для порятунку популяції

Посол Канади зазначив, що знання та уміння українських пасічників та власне бджоли допоможуть канадським бджолярам

Карпатські бджоли з України допоможуть рятувати канадських, які перебувають на межі зникнення. Про це повідомляє «Голос Америки».

Посол Канади в Україні Роман Ващук зазначив, що знання та уміння українських пасічників з «Всеукраїнського братства бджолярів України» та власне бджоли з України допоможуть канадським бджолярам відповісти на виклики, які постали перед канадської популяцією корисних комах.

Партнером українських бджолярів стане канадський проект Niagara Beeway, який ставить за мету відновлення та збереження оригиніального довкілля у Канаді.

«Від захвату аж загуділо. Джордж Скотт з Niagara Beeway та Тетяна Васильківська з honeyua.com повідомили про спільні зусилля допомогти популяції бджіл у Канаді своїми знаннями та карпатськими бджолами», - написав у Twitter посол Канади в Україні.

