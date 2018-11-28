Через побудову Керченського мосту до Маріуполя припинили заходити міжконтинентальні судна, - міський голова



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Міжконтинентальні кораблі під Керченським мостом не можуть пройти

На думку мера Маріуполя, Росія поводиться, як мужик з м’язами, якому байдуже, що ти кажеш, бо він тебе не чує

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, що після будівництва Керченського мосту великі кораблі припинили заходити до їхнього порту.

За словами Бойченка, раніше до Маріуполя заходили міжконтинентальні судна. «Ми вантажили на них чавун, який відправлявся до Малайзії, наприклад, до США. Вугілля приходило із США. Тепер такої можливості немає, бо великий корабель просто під мостом не проходить», - бідкається мер.

На думку Бойченка, Росія поводиться, як мужик з м’язами, якому байдуже, що ти кажеш, бо він тебе не чує.

Нагадаємо, автомобільну частину мосту через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу, будовувала окупаційна влада Криму. Автомобільна частина відкрита для проїзду з травня цього року.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.