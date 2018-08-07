Через шалену спеку в Японії за три місяці до лікарень потрапили понад 71 тис. людей



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Спека в Японії побила цього року температурний рекорд — вище 41 градуса за Цельсієм

Рекордну кількість жителів Японії госпіталізовано з травня по серпень через спеку. Про це у вівторок оголосило міністерство з адміністративних справ і комунікацій країни, інформує «ТАСС».

Згідно з його даними, за минулі три місяці 71 266 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами, що майже на 15 тис. більше попереднього рекорду, встановленого влітку 2013 року. Як зазначає відомство, за минулий тиждень 13 осіб загинули і 13 575 осіб потрапили до лікарень через спеку, яка встановилася на всій території країни. У більшості регіонів стовпчик термометра тримається на позначці 34-35 градусів Цельсія, в деяких областях періодично фіксується температура в 40 градусів.

Більшість постраждалих — літні люди, які часто не стежать, наскільки довго вони знаходяться на вулиці, або не включають у будинку кондиціонери із метою економії.

Спека в Японії побила цього року температурний рекорд — вище 41 градуса за Цельсієм.

Як стало відомо сьогодні, тропічний шторм Джон, що сформувався над Тихим океаном, посилився і отримав статус урагану.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні. У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Раніше повідомлялося, що Європу очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.