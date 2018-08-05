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    Іспанія та Португалія потерпають від аномальної спеки: є загиблі

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    Іспанія та Португалія потерпають від аномальної спеки: є загиблі

    Температурний рекорд у Португалії становить 47,4, а в Іспанії - 47,3

    Південна Європа, зокрема Іспанія та Португалія потерпають від аномальної спеки, є загиблі.

    Про це повідомляє The Independent.

    «У восьми регіонах Португалії вже побито температурні рекорди через гарячі маси повітря з Північної Африки. Щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії, де температура зросла до 47 градусів», - повідомляє видання.

    Через аномальну спеку значно зросла загроза виникнення пожеж. Сотні пожежників та літаків залучені до гасіння великої пожежі, яка виникла в португальському місті Алгарве.

    Температурний рекорд у Португалії становить 47,4, а в Іспанії - 47,3, повідомили метеорологи. Експерти вважають, що аномальна спека пов’язана зі змінами клімату через глобальне потепління та не виключають, що у майбутньому можливе ще більше зростання температури повітря у цей період року.
    Відпочивальників та мешканців Іспанії та Португалії попередили про небезпеку перебування на сонці через аномально високі температури в регіоні та закликали залишатися вдома у періоди пікового зростання температур та максимальної активності сонця.

    Нагадаємо, у Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

    В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.

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