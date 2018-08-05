Температурний рекорд у Португалії становить 47,4, а в Іспанії - 47,3

Південна Європа, зокрема Іспанія та Португалія потерпають від аномальної спеки, є загиблі.

Про це повідомляє The Independent.

«У восьми регіонах Португалії вже побито температурні рекорди через гарячі маси повітря з Північної Африки. Щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії, де температура зросла до 47 градусів», - повідомляє видання.

Через аномальну спеку значно зросла загроза виникнення пожеж. Сотні пожежників та літаків залучені до гасіння великої пожежі, яка виникла в португальському місті Алгарве.

Температурний рекорд у Португалії становить 47,4, а в Іспанії - 47,3, повідомили метеорологи. Експерти вважають, що аномальна спека пов’язана зі змінами клімату через глобальне потепління та не виключають, що у майбутньому можливе ще більше зростання температури повітря у цей період року.

Відпочивальників та мешканців Іспанії та Португалії попередили про небезпеку перебування на сонці через аномально високі температури в регіоні та закликали залишатися вдома у періоди пікового зростання температур та максимальної активності сонця.