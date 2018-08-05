Іспанія та Португалія потерпають від аномальної спеки: є загиблі
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Температурний рекорд у Португалії становить 47,4, а в Іспанії - 47,3
Про це повідомляє The Independent.
«У восьми регіонах Португалії вже побито температурні рекорди через гарячі маси повітря з Північної Африки. Щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії, де температура зросла до 47 градусів», - повідомляє видання.
Через аномальну спеку значно зросла загроза виникнення пожеж. Сотні пожежників та літаків залучені до гасіння великої пожежі, яка виникла в португальському місті Алгарве.
Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.
У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.
Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.
Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.
В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.