Європа страждає від аномально спекотної погоди



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На сьогодні, за прогнозами синоптиків, є можливість побити європейський температурний рекорд +48 градусів

Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

Про це повідомляє ВВС.

В останні дні через збільшення гарячого повітря з Африки постійно зростає температура в Іспанії та Португалії.

На сьогодні, за прогнозами синоптиків, є можливість побити європейський температурний рекорд +48 градусів за Цельсієм, який був встановлений в Афінах у липні 1977 року.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що в п'ятницю, 3 серпня, на всій території України буде сонячно і спекотно.

Синоптики розповіли, що опади на території країни не прогнозуються. У багатьох регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів і вище.

Джерело: Європейська правда