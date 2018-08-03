Європа страждає від аномально спекотної погоди
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На сьогодні, за прогнозами синоптиків, є можливість побити європейський температурний рекорд +48 градусів
Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.
Про це повідомляє ВВС.
В останні дні через збільшення гарячого повітря з Африки постійно зростає температура в Іспанії та Португалії.
На сьогодні, за прогнозами синоптиків, є можливість побити європейський температурний рекорд +48 градусів за Цельсієм, який був встановлений в Афінах у липні 1977 року.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що в п'ятницю, 3 серпня, на всій території України буде сонячно і спекотно.
Синоптики розповіли, що опади на території країни не прогнозуються. У багатьох регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів і вище.
Джерело: Європейська правда