Франція потерпає через екстремальну спеку: відключено два реактори АЕС



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У Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки

У Франції через екстремальну спеку призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій.

Про це повідомляє DW.

Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем раніше.

За допомогою цього французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.