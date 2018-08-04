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    Аномальна спека у Франції: зупинена робота чотирьох енергоблоків на АЕС

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    Аномальна спека у Франції: зупинена робота чотирьох енергоблоків на АЕС

    У Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Четвертим енергоблоком, який довелося зупинити, став енергоблок атомної станції у Фессенхаймі.

    Однією з причин зупинки стало перевищення норми температури води, яку атомна станція скидає у Великий канал Ельзасу.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

    В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.

    Франція спека АЕС
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