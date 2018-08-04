Аномальна спека у Франції: зупинена робота чотирьох енергоблоків на АЕС
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У Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки
У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.
Про це повідомляє Le Parisien.
Четвертим енергоблоком, який довелося зупинити, став енергоблок атомної станції у Фессенхаймі.
Однією з причин зупинки стало перевищення норми температури води, яку атомна станція скидає у Великий канал Ельзасу.
Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.
У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.
Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.
Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.
В Україні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4-5 серпня очікується +27+33 градуси, суттєві опади малоймовірні.