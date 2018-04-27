Через смерть пацієнта в Україні заборонили аспірин

Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на серію препарату «Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії «Лубнифарм»,. Про це повідомляє прес-служба держлікслужби. Заборону ввели після повідомлення про смерть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на серію препарату «Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії «Лубнифарм»,.

Про це повідомляє прес-служба держлікслужби.

Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат (серія 150717, «Ацетилсаліцилова кислота», таблетки по 500 мг у блістерах №10).

Держлікслужба зобов'язала перевірити всі суб'єкти господарювання, аби перевірити чи не має в них забороненої серії цього препарату, і в разі виявлення вилучити з обігу усі зразки та помістити під карантин до наступного розпорядження відомства.