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    Через смерть пацієнта в Україні заборонили аспірин

    Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат
    Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на серію препарату «Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії «Лубнифарм»,.  Про це повідомляє прес-служба держлікслужби. Заборону ввели після повідомлення про смерть
    • 27 Квiтня, 04:03
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    Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат

    Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на серію препарату «Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) виробництва української фармацевтичної компанії «Лубнифарм»,.

     Про це повідомляє прес-служба держлікслужби.

    Заборону ввели після повідомлення про смерть пацієнта, який вживав цей препарат (серія 150717, «Ацетилсаліцилова кислота», таблетки по 500 мг у блістерах №10).

    Держлікслужба зобов'язала перевірити всі суб'єкти господарювання, аби перевірити чи не має в них забороненої серії цього препарату, і в разі виявлення вилучити з обігу усі зразки та помістити під карантин до наступного розпорядження відомства.

    державна служба смерть карантин
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