Через спалах епідемії Індія припиняє експорт ще одного препарату
Препарат Ремдесивір сприймається лікарями неоднозначно, але застосовується широко
До покращення ситуації з захворюваністю, країна заборонила торгівлю Ремдесивіром
Керівництво Індії ввело заборону на експорт лікарського засобу Ремдесивір, що використовується в тому числі і для лікування коронавірусу. Як повідомляє видання Times of India, це було зроблено у звʼязку з погіршенням епідемічної ситуації в країні.
«Експорт ін’єкцій Ремдесивіру і активних фармацевтичних інгредієнтів Ремдесивіру забороняється доти, поки ситуація з Covid-19 в країні не покращиться», – цитує видання витяги з урядової заяви.
У звʼязку з погіршенням ситуації влада очікує зростання внутрішнього попиту на ліки і тому підтримує контакт з виробниками Ремдесивіру. Також уряд вживає заходів щодо полегшення доступу лікарень і пацієнтів до ліків, додає Times of India.
Станом на 11 квітня індійські медичні служби зареєстрували за добу понад 152,8 тис. випадків Covid-19 в країні: за цим показником Індія в даний момент випереджає інші держави світу.
Раніше повідомлялось, що на тлі нової хвилі пандемії у Індії, ця країна тимчасово призупинила основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield) в тому числі і до України, аби задовольнити внутрішній попит.
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