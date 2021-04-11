Через спалах епідемії Індія припиняє експорт ще одного препарату

До покращення ситуації з захворюваністю, країна заборонила торгівлю Ремдесивіром

Керівництво Індії ввело заборону на експорт лікарського засобу Ремдесивір, що використовується в тому числі і для лікування коронавірусу. Як повідомляє видання Times of India, це було зроблено у звʼязку з погіршенням епідемічної ситуації в країні.

«Експорт ін’єкцій Ремдесивіру і активних фармацевтичних інгредієнтів Ремдесивіру забороняється доти, поки ситуація з Covid-19 в країні не покращиться», – цитує видання витяги з урядової заяви.

У звʼязку з погіршенням ситуації влада очікує зростання внутрішнього попиту на ліки і тому підтримує контакт з виробниками Ремдесивіру. Також уряд вживає заходів щодо полегшення доступу лікарень і пацієнтів до ліків, додає Times of India.

Ремдесивір, наукова назва GS-5734 — синтетичний противірусний препарат, належить до групи нуклеозидних аналогів. Розроблений для лікування гарячки Ебола та гарячки Марбург, експериментально доведена ефективність його щодо інших РНК-вмісних вірусів, а також коронавірусів, зокрема збудників близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому та тяжкого гострого респіраторного синдрому. ВООЗ рекомендує не використовувати препарат для пацієнтів з Covid-19 незалежно від тяжкості захворювання. Експерти організації зазначають, що наразі «немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів». Задля справедливості зауважимо, що заступник головного лікаря з медичних питань Київської міської клінічної лікарні №4 Георгій Аксютін у коментарі «Главкому» зауважив, що препарат у частини пацієнтів за умов своєчасного використання демонструє свою ефективність. Також дослідження, що проводилося за підтримки американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань в 10 країнах за участю більше тисячі пацієнтів, показало, що Ремдесивір, що вводиться пацієнтам внутрішньовенно, прискорив процес одужання госпіталізованих. В середньому препарат скорочував госпіталізацію пацієнтів з 15 до 11 днів.

Станом на 11 квітня індійські медичні служби зареєстрували за добу понад 152,8 тис. випадків Covid-19 в країні: за цим показником Індія в даний момент випереджає інші держави світу.

Раніше повідомлялось, що на тлі нової хвилі пандемії у Індії, ця країна тимчасово призупинила основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield) в тому числі і до України, аби задовольнити внутрішній попит.