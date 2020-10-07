Через спалах коронавірусу Брюссель закриває на місяць бари і кафе



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Брюссель запровадив більш жорсткі карантинні заходи попри загальнодержавне пом'якшення обмежень у Бельгії

Нові обмеження запроваджують у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

У Брюсселі (Бельгія) з 8 жовтня на місяць закриють кафе і бари. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, ресторани у місті залишатимуться відкритими, однак на всій території Брюссельського регіону від завтра цілодобово забороняється вживання алкоголю у громадських місцях. Крім того, ресторанам забороняється продавати алкоголь клієнтам, які не замовляють їжу.

Зазначається, що Брюссель на сьогодні посідає друге місце серед європейських столиць після Парижу за кількістю нових інфікованих. За останні два тижні в місті фіксували в середньому 540 нових випадків на день.

Нагадаємо, що уряд Ізраїлю вирішив продовжити жорсткий карантин.