Коронавірус у навчальних закладах: на карантин закриті три столичні школи



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На дистанційному навчанні 377 класів у 152 школах Києва

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у навчальних закладах Києва контрольована, але динаміка - негативна. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Що стосується навчального процесу в Києві. Ситуація в школах та дитячих садочках поки контрольована, але, динаміка – негативна. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів: дві школи у Печерському районі та одна в Оболонському. На жаль, збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 377 класів у 152 школах», - сказав Кличко.

Усього у Києві 410 хворих на коронавірус школярів. Також хворіють 302 педагоги.

«У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 47 груп у 41 садку. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 58%», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, випадки захворювання на коронавірус виявили в 127 закладах освіти Київської області.