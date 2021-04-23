В Україні, Європі та США змінилися ціни на пшеницю. Що відомо

Зростання світових котирувань підтримало ціни на пшеницю нового врожаю в Україні

Прогнози приморозків у регіонах вирощування пшениці в США підтримують спекулятивне зростання цін, хоча морози поки виявилися незначними. Крім того, стрімке зростання ринків сої та кукурудзи на 3-5% надало підтримку біржовим котируванням на пшеницю. Змінилися ціни і в Україні, пише agronews.ua.

Синоптики повідомили, що в штатах Канзас та Оклахома температура повітря 21 квітня знизилася настільки сильно, що це могло завдати певних збитків посівам твердої озимої пшениці. А Національна служба погоди 22 квітня повідомила про можливі морози в районах Середнього Заходу, де вирощують м’яку озиму пшеницю.

Дані щодо експортного продажу 23 квітня зупинять зростання котирувань, оскільки імпортери стримують закупівлі в очікуванні зниження цін під тиском таких фундаментальних чинників, як значні запаси пшениці старого врожаю в покупців, та ще більші залишки в основних експортерів – США, ЄС та Росії, які потрібно реалізувати до кінця сезону.

Травневі ф’ючерси виросли:

на 4,96 $/т до 247,37 $/т на м’яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго,

на 3,67 $/т до 231,76 $/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті,

на 3,49 $/т до 249,30 $/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі.

Французька пшениця 22 квітня подорожчала значно сильніше, ніж американська.

Травневі ф’ючерси на борошномельну пшеницю на паризькій Euronext виросли на 8,5 €/т до 231,5 €/т або 278,54 $/т, а вересневі — на 3 €/т до 213,25 €/т або 256,75 $/т.

Торгові дані за період 7-13 квітня показали, що некомерційні учасники біржових торгів збільшили чисту довгу позицію на пшеницю на 60% до 4-тижневого максимуму 103926 лотів, що підтверджує спекулятивний чинник зростання цін.

Водночас липневі ф’ючерси на чорноморську пшеницю на біржі в Чикаго вчора виросли лише на 2 $/т до 252 $/т, оскільки охочих купувати чорноморську пшеницю нового врожаю за високими цінами небагато.

На фізичному ринку чорноморського регіону ціни пропозицій пшениці старого врожаю виросли до 258–260 $/т FOB, але покупці не готові платити більше 250 $/т FOB.

Зростання світових котирувань підтримало ціни на пшеницю нового врожаю в Україні, які відновилися до 225–230 $/т для поставок у порт у липні-серпні та майже відповідають поточному рівню закупівельних цін.

Нагадаємо, Україна наростила з Білорусі не лише імпорт пшениці, а й борошна. З жовтня по грудень його завозили приблизно по 700-900 тонн, а в лютому – аж 4,5 тис. тонн. Зростання п’ятикратне, що дуже тривожно.

Нагадаємо, аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

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