«Дожилися, ми вже купуємо борошно у Білорусі». Президент Асоціації пекарів б’є на сполох

«Ми починаємо завозити готову продукцію, віддаючи додаткову вартість розбитнішим сусідам!»

Україна наростила з Білорусі не лише імпорт пшениці, а й борошна. З жовтня по грудень його завозили приблизно по 700-900 тонн, а в лютому – аж 4,5 тис. тонн. Зростання п’ятикратне, що дуже тривожно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Тараненко пояснив, що в Білорусі експортний потенціал зерна значно нижчий. «Причини – починаючи від відсутності портів і закінчуючи проблемами в міжнародній і внутрішній політиці. Та й менталітет трохи інший. У нас, якщо бачать, що світові ціни зростають на 5 %, то накинуть на всякий випадок 10 %. У Білорусі такого не станеться, до того ж там жорстке регулювання. Ось тому й ціни на зерно прийнятні», – розповів він.

Водночас Україна, як один із найбільших імпортерів, дуже сильно зав’язана на світові ціни на пшеницю. Відповідно, зростають закупівельні ціни на зерно всередині країни. «Ось деякі компанії і вирішили купувати його в Білорусі. Чому б не притримати власну пшеницю, яка з жовтня 2020 року додала в ціні на третину, і не купити білоруську, яка помітно дешевше, і як мінімум, не гірше за якістю?», – додав він.

Також Тараненко пояснив, у чому полягає загроза імпорту борошна з Білорусі: «Пшениця – сировина дешева, ми її переробимо, дамо заробити вітчизняним переробникам. А в ситуації з імпортом борошна заробляють білоруські переробники. Куди ми котимося? Ми починаємо завозити готову продукцію, віддаючи додаткову вартість розбитнішим сусідам! I це навіть не макаронні вироби, це просто борошно».

Тараненко зазначив, що з початку року зерно та борошно подорожчали, собівартість хліба виросла на 12 %.

«Зрозуміло, ціни на хліб ми опускати не будемо. Тільки зараз галузь вийшла знову на якийсь прибуток. Ось багато в подорожчанні хліба звинувачують пекарів, але вони особливо на ціну не впливають. Пекар – це навіть не переробник, а кухар. Зміна ціни хліба відбулася внаслідок різкого зростання сировини, і насамперед – борошна. Плюс дорожчають дріжджі, олія, цукор. А подорожчання зерна на внутрішньому ринку викликає ланцюгову реакцію. Воно провокує зростання цін на всі основні продукти. М’ясо птиці, свинина і яловичина, молочна продукція», – сказав він.

Тараненко додав, що в Україні ринок хлібобулочних виробів майже наполовину в тіні. За офіційними даними Держкомстату, у 2020 році було вироблено близько 50 грам хліба на людину в добу. «Вдумайтеся! У блокадному Ленінграді добова норма була 250 грам на працівника, й 125 грам – на утриманця», – зазначив експерт.

Нагадаємо, аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Читайте також: