Чергова магнітна буря накриє Землю 18 березня

Складна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня

18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною. У такі дні медики радять пити більше рідини



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Магнітна буря

Складна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня

18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.

У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів.

«Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею», - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.

