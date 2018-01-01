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    Чергова магнітна буря накриє Землю 18 березня

    Складна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня
    18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною. У такі дні медики радять пити більше рідини
    • Сьогодні, 16:32
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    Магнітна буря&nbsp;
    Магнітна буря 

    Складна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня

    18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.

    Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

    До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.

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    У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів.

    «Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею», - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.

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