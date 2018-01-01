Чергова магнітна буря накриє Землю 18 березня
- Сьогодні, 16:32
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Магнітна буря
Складна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня
18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.
У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів.
«Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею», - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.